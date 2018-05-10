Видеообзор поражений Шараповой и Халеп в 1/4 финала турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова в четвертьфинале грунтового турнира категории Premier Mandatory в Мадриде уступила голландке Кики Бертенс со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Следующей оппоненткой Бертенс станет француженка Каролин Гарсия, уверенно победившая в четвертьфинале испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:2, 6:3.

За вторую путёвку в финал соревнований поспорят чешка Каролина Плишкова, переигравшая румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:3, а также победительница встречи Дарья Касаткина (Россия) — Петра Квитова (Чехия).