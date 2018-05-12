Первый Кубок Дэвиса в новом формате может пройти в Испании или Франции

Первый розыгрыш Кубка Дэвиса в новом формате может пройти в Мадриде или одном из городов Франции. В пятницу, 11 мая, состоялась встреча представителей федерации тенниса Испании с футболистом Жераром Пике, возглавляющим инвестиционную компанию Kosmos. Стороны обсудили детали предстоящего турнира, который впервые состоится в новом формате в 2019 году, в том числе возможное место проведения соревнований.



«Мы обсуждали варианты формулы турнира, согласно которым четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Мадриде или во Франции. Мы уже несколько раз встречались с Пике и вскоре встретимся ещё раз. Окончательное решение будет принято на заседании правления организации в конце мая», — приводит слова президента федерации тенниса Испании Мигеля Диаса Reuters.

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