Победы Квитовой и Бертенс в видеообзоре полуфиналов турнира в Мадриде

Чешка Петра Квитова в полуфинале турнира в Мадриде оказалась сильнее своей соотечественницы Каролины Плишковой со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты.

За 24-й титул в карьере и четвёртый в нынешнем сезоне двукратная победительница Уимблдона поспорит с голландкой Кики Бертенс, разгромившей француженку Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:2. Кики завоевала пять титулов в карьере и один в этом сезоне. Финал состоится сегодня, 12 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.