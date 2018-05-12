Вихлянцева вышла в финал квалификации турнира в Риме

Россиянка Наталья Вихлянцева в первом раунде квалификации турнира в Риме переиграла американку Бернарду Перу со счётом 6:4, 5:7, 7:5. Продолжительность поединка составила 2 часа 37 минут. 21-летняя уроженка Волгограда, занимающая 86-е место в рейтинге WТА, дважды подала навылет, допустила семь двойных ошибок, реализовала шесть брейк-пойнтов из 12, проиграв пять геймов на своей подаче.

За выход в основную сетку соревнований Вихлянцева поспорит с белоруской Ариной Соболенко (2), обыгравшей американку Элисон Риске.