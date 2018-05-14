Чеккинато победил Куэваса и сыграет с Гоффеном на «Мастерс-1000» в Риме

Итальянец Марко Чеккинато (WC) пробился во второй раунд домашнего «Мастерса» в Риме, одержав волевую победу над уругвайцем Пабло Куэвасом — 2:6, 7:5, 6:4.



Поединок продлился 2 час 6 минут. Чеккинато 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и использовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Куэваса 5 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Двойных у него не было.



Во втором круге Чеккинато встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном (9), который разгромил аргентинца Леонардо Майера со счётом 6:1, 6:2.