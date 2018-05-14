Азаренко тренируется в Риме под руководством бывшего наставника Кербер

Белоруска Виктория Азаренко, экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка Australian Open и олимпийская чемпионка Лондона-2012, на этой неделе тренируется под руководством Бенджамина Ибрахимзаде. Об этом сообщает WTA Insider. Напомним, что Азаренко уже выбыла из турнира в Риме, проиграв японке Наоми Осаке со счётом 0:6, 3:6.



Ибрахимзаде в начале своей тренерской карьеры работал со своим соотечественником Седриком-Марселем Штебе. В конце 2013 года он стал наставником Анжелики Кербер. Будущая первая ракетка мира работала с ним до зимы 2015-го. Затем Ибрахимзаде тренировал француженку Ализе Корне и россиянку Наталью Вихлянцеву.