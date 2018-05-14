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37-летняя Скьявоне в трёх сетах проиграла Цибулковой в Риме

37-летняя Скьявоне в трёх сетах проиграла Цибулковой в Риме
Теннис / WTA

37-летняя итальянка Франческа Скьявоне (WC) в трёх партиях проиграла словачке Доминике Цибулковой на старте домашнего турнира категории Premier 5 в Риме — 1:6, 7:6 (7:5), 2:6. Вторую партию Скьявоне спасла со счёта 3:5 и двух матчболов.

Поединок продолжался 2 часа 43 минуты. Цибулкова выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Скьявоне 4 подачи навылет, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Франческа официально не объявляла о завершении карьеры, но, возможно, это было её последнее выступление в Риме. В прошлом году Скьявоне не получила «уайлд-кард» ни в основную, ни в квалификационную сетку этих соревнований и тогда расстраивалась, что не смогла попрощаться со своими болельщиками в Риме. Сейчас чемпионка «Ролан Гаррос»–2010 находится на 271-й строчке рейтинг-листа.

Цибулкова в следующем круге сыграет либо с россиянкой Марией Шараповой, либо с австралийкой Эшли Барти (16).

Рим (ж) 2018. 1-й круг
14 мая 2018 года, понедельник. 17:05 МСК
Франческа
Скьявоне
Доминика
Цибулкова
1:6 7:6 2:6
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