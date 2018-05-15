Се Шувэй победила Соболенко и встретится с Контой в Риме

Се Шувэй (Q) из Китайского Тайбэя вышла во второй круг турнира категории Premier 5 в Риме, обыграв белоруску Арину Соболенко (LL) в двух партиях — 6:2, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. Се Шувэй выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Соболенко 2 подачи навылет, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Во втором раунде Шувэй сыграет с британкой Йоханной Контой, которая в своём стартовом матче победила словачку Магдалену Рыбарикову (17).