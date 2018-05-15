Шаповалов одержал волевую победу над Бердыхом в первом круге «Мастерса» в Риме

Канадец Денис Шаповалов одержал волевую победу над чехом Томашем Бердыхом (15) на старте «Мастерс 1000» в Риме — 1:6, 6:3, 7:6 (7:5). Матчболов у Томаша не было.



Поединок продолжался 2 часа 7 минут. Шаповалов выполнил 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и использовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Бердыха 4 подачи навылет, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.



Следующим оппонентом Дениса станет голландец Робин Хасе, который в первом круге нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву со счётом 3:6, 6:4, 6:1.