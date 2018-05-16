Пармантье получила «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Стали известны теннисистки, которые получили «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира «Большого шлема».



Шесть специальных приглашений были получены спортсменками, представляющими Францию. Среди них выделяется Полин Пармантье, занимающая 76-е место в рейтинге WTA. 32-летняя теннисистка выступит на домашнем турнире в 14-й раз кряду. «Уайлд-кард» получили также Аманден Эсс (202-я ракетка мира), Миртиль Жорж (215-я), Джессика Понше (228-я), Хлоэ Паке (261-я) и Фиона Ферро (262-я).



Кроме француженок, приглашение в основную сетку турнира получила американка Тейлор Таунсенд. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 9 июня.