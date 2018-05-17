На первой стадии Кубка Дэвиса сохранятся домашние и выездные матчи

В новом формате Кубка Дэвиса останутся домашние и выездные встречи на первых стадиях соревнований. Об этом рассказал президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти. Ранее стало известно, что начиная с 2019 года турнир в элитном дивизионе будет проходить в одном месте в течение недели.

«Мы рассматриваем вариант, при котором на неделе после Открытого чемпионата Австралии пройдут 12 домашних и выездных матчей, по итогам которых мы получим 12 участников финальной стадии. Там они сыграют с четырьмя прошлогодними полуфиналистами и двумя командами, получившими специальные приглашения», — приводит слова Хэггерти The Telegraph.