Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Трнаве (Словакия) с призовым фондом $ 100 тыс. Её соперница по матчу второго круга — представительница Канады Франсуаза Абанда — отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:6, 1:3. Продолжительность противостояния составила 45 минут. Анна 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 2 брейка.



За выход в полуфинал турнира Блинкова поспорит с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Ребекка Шрамкова (Словакия).

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