Определились потенциальные соперники Вавринки и Фоньини на турнире в Женеве

Состоялась жеребьёвка основной сетки грунтового турнира категории ATP 250, который пройдёт в Женеве.



Американец Сэм Куэрри, посеянный под первым номером, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником станет либо аргентинец Гидо Пелья, либо кто-то из квалификации. Второй номер посева итальянец Фабио Фоньини сыграет либо с киприотом Маркосом Багдатисом, либо с победителем квалификационных соревнований.



Швейцарец Стэн Вавринка (3), являющийся двукратным победителем турнира, во втором круге сразится с сильнейшим теннисистом встречи Джаред Доналдсон (США) — Денис Истомин (Узбекистан). Четвёртая ракетка соревнований испанец Давид Феррер встретится с победителем матча Иво Карлович (Хорватия) — Петер Гоёвчик (Германия).