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Зверев победил Гоффена и вышел в полуфинал в Риме, где сыграет с Чиличем

Зверев победил Гоффена и вышел в полуфинал в Риме, где сыграет с Чиличем
Теннис / ATP

Немец Александр Зверев завоевал путёвку в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 2-я ракетка соревнований обыграл бельгийца Давида Гоффена (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. Зверев выполнил 7 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Гоффена 3 эйса и 1 двойная ошибка.

За выход в финал соревнований в столице Италии немецкий теннисист поспорит с хорватом Марином Чиличем, посеянным под четвёртым номером.

Во втором полуфинале сыграют испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером и серб Новак Джокович (11). В случае победы испанец может вернуть себе звание первой ракетки Мира.

Рим (м) 2018. 1/4 финала
19 мая 2018 года, суббота. 00:00 МСК
Давид
Гоффен
Александр
Зверев
4:6 6:3 3:6
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