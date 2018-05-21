С. Уильямс провела тренировку в Париже

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс провела первую тренировку на центральном корте Открытого чемпионата Франции, сообщает пресс-служба соревнований.



Экс первая ракетка мира работала под руководством своего наставника Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка в нынешнем сезоне ещё не провела ни одного матча на грунтовых кортах, поскольку снялась с турниров в Мадриде и Риме.

Посмотреть видео тренировки Уильямс можно на странице Открытого чемпионата Франции в сети «Фейсбук».

Младшая из сестёр Уильямс является трёхкратной победительницей «Ролан Гаррос» (2002, 2013, 2015). Соревнования в Париже станут для американки первым турниром «Большого шлема» с Australian Open-2017.