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С. Уильямс провела тренировку в Париже

С. Уильямс провела тренировку в Париже
Теннис / WTA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс провела первую тренировку на центральном корте Открытого чемпионата Франции, сообщает пресс-служба соревнований.

Экс первая ракетка мира работала под руководством своего наставника Патрика Муратоглу. 36-летняя теннисистка в нынешнем сезоне ещё не провела ни одного матча на грунтовых кортах, поскольку снялась с турниров в Мадриде и Риме.

Посмотреть видео тренировки Уильямс можно на странице Открытого чемпионата Франции в сети «Фейсбук».

Младшая из сестёр Уильямс является трёхкратной победительницей «Ролан Гаррос» (2002, 2013, 2015). Соревнования в Париже станут для американки первым турниром «Большого шлема» с Australian Open-2017.

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