Шарапова прилетела в Париж для подготовки к «Ролан Гаррос»

Россиянка Мария Шарапова — экс первая ракетка мира, обладательница «Карьерного Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады — 2012 в Лондоне и победительница 36 туринров WTA в одиночном разряде (а также трёх в парном) — прилетела в Париж. Напомним, что в субботу, 20 мая, Шарапова провела свой последний матч в Риме — 2018, уступив в полуфинале первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп, в трёх сетах.



Мария выложила фотографию из Парижа в своём «инстаграме», сопроводив её французским приветствие — Bonjour.