С. Уильямс не будет сеяной на «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не будет сеяной на «Ролан Гаррос». Организаторы турнира определят сеяных на основе мест в рейтинге WTA.

«В этом году на турнире используется список сеяных теннисисток, составленный на основе рейтинга WTA. А это означает, что список сеяных будет отражать текущий рейтинг WTA», — сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.

При этой системе трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» Серена Уильямс не получит сеяный номер на турнире. Американка впервые примет участие в турнире «Большого шлема» после рождения дочери в сентябре.

В теории Уильямс ещё может стать сеяной по правилам WTA, подразумевающим подобные исключения, но всё будет зависеть от позиции организаторов. В настоящее время американка занимает лишь 453-е место в рейтинге.