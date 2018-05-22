Кудрявцева проиграла на старте парного турнира в Страсбурге

Россиянка Алла Кудрявцева в паре с грузинкой Оксаной Калашниковой (4) проиграла швейцарке Ксении Кнолль и британке Анне Смит в первом круге турнира категории International в Страсбурге (Франция) — 6:2, 6:7 (2:7), [5:10].



Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Кнолль и Смит выполнили 1 эйс, допустили 6 двойных ошибок и использовали 4 брейк-пойнта из 5. На счету Кудрявцевой и Калашниковой 3 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Подач навылет у Аллы и Оксаны не было.



В четвертьфинале Кнолль и Смит сыграют с китаянками Ван Яфань и Ван Цян.