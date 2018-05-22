Цибулкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Словачка Доминика Цибулкова (5) стала четвертьфиналисткой турнира категории International в Страсбурге (Франция), победив венгерку Реку-Луцу Яни (SR) в двух партиях — 6:1, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Яни 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующая соперница Доминики определится в австралийском дерби между Дарьей Гавриловой (2) и Самантой Стосур. Их матч пройдёт в среду, 23 мая.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».