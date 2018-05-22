Гулагонг-Коули стала обладательницей награды имени Филиппа Шатрие, вручаемой ITF

Международная теннисная федерация (ITF) сообщила, что 66-летняя австралийка Ивонн Гулагонг-Коули стала обладательницей высшей награды этой организации, носящей имя Филиппа Шатрие — французского теннисиста, журналиста и функционера, бывшего президентом и ITF, и Федерации тенниса Франции. Его именем назван также центральный корт «Ролан Гаррос».



Гулагонг-Коули получила эту награду за вклад в теннис как во время игровой карьеры, так и после её завершения. Церемония вручения награды Ивонн состоится в Париже 5 июня.



Эта награда является ежегодной. Она была учреждена в 1996 году, ещё при жизни Шатрие, и её обладателями становились в числе прочих американцы Билли Джин Кинг, Джон Макинрой и Мартина Навратилова, а также Всеанглийский теннисный клуб — место проведения Уимблдона.



Гулагонг-Коули была первой ракеткой мира и выиграла семь турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и шесть — в женском парном, а также одержала одну победу в миксте. Кроме того, она трижды побеждала в Кубке Федерации.