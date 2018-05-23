Надаль: буду ли я первым через пять лет? Может, буду первым в рыбалке

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, являющийся первой ракеткой мира, признался, что не знает, когда завершит карьеру. Также Надаль отметил, что игроки младшего поколения могут сместить его с вершины рейтинга ATP в ближайшие годы.

«Я не знаю, буду ли играть в теннис в 36-37 лет. Сложно сказать, где я буду через пять лет. Появилось много сильных и талантливых игроков. Смогу ли я быть первым через пять лет? Не знаю, существует большая вероятность, что через пять лет я буду лучшим в рыбалке.

Зверев, Тим и Шаповалов очень сильны сегодня. В ближайшее время могут появиться и другие, поэтому сложно предположить, что будет в будущем», — цитирует 31-летнего Надаля Sky Sports.