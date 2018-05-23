Главный стрингер турнира в Риме: Надаль – самый чуткий из игроков

Глава команды стрингеров (мастеров по натяжке струн ракеток) на турнире в Риме Марко Россани рассказал о любопытных наблюдениях, сделанных во время соревнования. Специалист сообщил, что за время турнира его сотрудники натягивали струны более чем на 1000 ракеток.

«Одним из наших главных клиентов был Рафаэль Надаль. И причина здесь не только в том, что он прошёл дальше всех. Он часто заходил к нам с пятью-шестью ракетками. Также к нам часто обращались Хачанов, Шаповалов, Свитолина, Венус Вильямс и Халеп.

Я всегда думал, что Надаль – самый образованный из игроков, а также самый чуткий к другим. Он – чемпион на корте и за его пределами. Вот пример. В воскресенье прямо перед финалом он сам принёс две ракетки. Тогда он сказал нашему парню: «Господин, я извиняюсь, можно ли мне оставить здесь эти ракетки, чтобы вы над ними поработали?»

Тогда Надаль нас удивил и впечатлил, это был эмоциональный момент. Он показал, что понимает важность нашей работы. При этом стоимость натяжки струн составляет всего 25 евро», — цитирует Россани Il Tennis Italiano.