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Фучович победил Тиафо во втором круге турнира в Женеве

Фучович победил Тиафо во втором круге турнира в Женеве
Теннис / ATP

Венгр Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). 26-летний теннисист обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Фучович выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Тиафо 6 эйсов и 4 упущенных брейк-пойнта, американец обошёлся без двойных ошибок.

В четвертьфинале Фучович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – Джаред Доналдсон (США).

Женева 2018. 2-й круг
23 мая 2018 года, среда. 19:10 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Мартон
Фучович
6:7 4:6
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