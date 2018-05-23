Фучович победил Тиафо во втором круге турнира в Женеве

Венгр Мартон Фучович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP 250 в Женеве (Швейцария). 26-летний теннисист обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. Фучович выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. На счету Тиафо 6 эйсов и 4 упущенных брейк-пойнта, американец обошёлся без двойных ошибок.



В четвертьфинале Фучович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, встретится с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 3) – Джаред Доналдсон (США).