Калинская пробилась в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу Греции Валентини Грамматикопулу со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Анна трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейк.



За выход в основную сетку Калинская поспорит с представительницей Швейцарии Викторией Голубич (6).

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».