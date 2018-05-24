Тренер Остапенко: Елена намерена быть в числе лидеров в течение долгого времени

Австралиец Дэвид Тэйлор, тренер латвийской теннисистки Елены Остапенко, рассказал о сильных сторонах уроженки Риги.



«На мой взгляд, Остапенко нельзя назвать калифом на час. Эта теннисистка намерена оставаться в числе лидеров рейтинга в течение длительного времени. Елена играет так, как должна. Когда она нервничает, то старается не показывать этого. На второй подаче соперницы Остапенко всегда атакует, поскольку это хороший шанс для того, чтобы набрать очко. Она выиграла «Ролан Гаррос», поскольку сыграла так, как должна была. Давление возросло, ожидания стали другими, но пока Лена справляется со всеми трудностями», — цитирует Тейлора Sport 360.



Остапенко занимает пятое место в рейтинге WTA, но ей предстоит защищать 2000 очков, которые она заработала за победу на прошлогоднем «Ролан Гаррос».

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».