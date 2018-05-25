Поражения Иснера и Кукушкина — в обзоре четвертьфиналов турнира в Лионе

Американский теннисист Джон Иснер (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Лионе (Франция), в двух партиях проиграв представителю Великобритании Кэмерону Норри со счётом 6:7 (1:7), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Джон 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Кэмерона 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

В полуфинале Норри встретится с французом Жилем Симоном, обыгравшим в четвертьфинале представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Продолжительность поединка составила 2 часа 39 минут. Симон выполнил 11 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Кукушкина 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.