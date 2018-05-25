Мугуруса: не могла упустить шанс побывать на церемонии «Оскар»

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в марте посетила церемонию вручения наград «Оскар» в Лос-Анджелесе. На торжественном мероприятии спортсменка побывала перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе. Испанка рассказала о своих впечатлениях от посещения важнейшей церемонии мира кино.

«Меня пригласила компания Rolex. Я посчитала, что такую возможность, которая предоставляется раз в жизни, нельзя упускать. Всё происходящее казалось мне необычным. Я задавала себе вопрос: что я тут делаю? Там находились звёзды мирового масштаба, а я представляла мир спорта.

Мне довелось увидеть мир гламура Голливуда. Но, конечно, я живу в совершенно другом мире. Себя я считаю воином, а не звездой», — приводит слова Мугурусы Reuters.