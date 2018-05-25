Ф. Лопес рассказал о необычном ритуале, которого он придерживается на турнирах

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес рассказал о важном ритуале, который он использует на турнирах ATP. Также спортсмен признался, что ему будет тяжело защитить чемпионский титул на турнире в Лондоне.

«Я не суеверный человек, правда. Но я всегда стараюсь занимать одно и то же сиденье во время турниров. Я стремлюсь быстрее выйти на корт, чтобы занять нужное мне сиденье. Это мой единственный пунктик.

Защитить чемпионский титул на турнире в Лондоне будет нелегко. Когда я выиграл турнир в прошлом году, испытал невероятные эмоции. За несколько лет до этого я проиграл там в финале. Конечно, победа была незабываемой и особенной. Я мечтал о ней всю свою карьеру.

Когда смотришь на состав участников турнира в Лондоне, понимаешь, что будет очень тяжело. В этом году собираются многие сильные игроки, испытание будет сложным. Но я уверен в своих силах, считаю себя хорошим игроком на травяном покрытии.

Сам по себе турнир тоже сложный, матчи идут один за другим всю неделю. Но я надеюсь, что у меня всё получится», — цитирует Лопеса Evening Standard.