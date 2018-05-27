Возняцки, Халеп и 4 другие теннисистки претендуют на первое место после «РГ»

На «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде шесть теннисисток претендуют на то, чтобы оказаться на первой строчке по завершении соревнований. Виртуально на первой позиции после вычета очков за «Ролан Гаррос — 2017" окажется датчанка Каролина Возняцки, в активе которой будет 6505 баллов — на 535 больше, чем у ближайшей соперницы, румынки Симоны Халеп. Каролина в прошлом году дошла до четвертьфинала, а Симона была в финале. Обе проиграли латвийке Елене Остапенко. При этом титул в Париже гарантирует Халеп сохранение первой строчки, даже если Возняцки выйдет в финал. Если Симона не доберётся до полуфинала, то точно потеряет лидерство.



Неплохие шансы у испанки Гарбинье Мугурусы, которая в прошлом году, будучи действующей чемпионкой, проиграла в четвёртом круге. Титул принесёт ей первое место в том случае, если Возняцки не доберётся до финала. Напомним, что в стартовом раунде Гарбинье сыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой, чемпионкой «Ролан Гаррос — 2009".



Украинка Элина Свитолина, француженка Каролин Гарсия и чешка Каролина Плишкова могут стать первыми только в случае завоевания титула. При этом Плишкова потеряет шансы в случае хотя бы одного выигранного Возняцки матча, а Гарсия — если датчанка доберётся до четвёртого круга.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».