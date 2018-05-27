Сёдерлинг: Эдберг, Виландер и я начали играть в теннис благодаря Боргу

Экс четвёртая ракетка мира Робин Сёдерлинг рассказал о причинах кризиса в шведском теннисе.



«Всё началось с Бьорна Борга. Он был большой звездой, и теннис стал очень популярным. Благодаря его успехам СМИ уделяли большое количество внимания теннису, а дети выбирали его, как основной вид спорта.



Так появились Стефан Эдберг и Матс Виландер, а уже в следующем поколении и я. Успех порождает интерес к спорту. Сейчас благодаря Златану Ибрагимовичу аналогичная история повторяется в футболе», – цитирует Сёдерлинга World Tennis USA.



Первой ракеткой Швеции в данный момент является Элиас Имер, располагающийся на 122 строчке рейтинга ATP.