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Сёдерлинг: Эдберг, Виландер и я начали играть в теннис благодаря Боргу

Сёдерлинг: Эдберг, Виландер и я начали играть в теннис благодаря Боргу
Теннис / ATP

Экс четвёртая ракетка мира Робин Сёдерлинг рассказал о причинах кризиса в шведском теннисе.

«Всё началось с Бьорна Борга. Он был большой звездой, и теннис стал очень популярным. Благодаря его успехам СМИ уделяли большое количество внимания теннису, а дети выбирали его, как основной вид спорта.

Так появились Стефан Эдберг и Матс Виландер, а уже в следующем поколении и я. Успех порождает интерес к спорту. Сейчас благодаря Златану Ибрагимовичу аналогичная история повторяется в футболе», – цитирует Сёдерлинга World Tennis USA.

Первой ракеткой Швеции в данный момент является Элиас Имер, располагающийся на 122 строчке рейтинга ATP.

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