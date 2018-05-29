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Видеообзоры побед Джоковича, Тима, Гулбиса, поражения Вавринки на «Ролан Гаррос»

Видеообзоры побед Джоковича, Тима, Гулбиса, поражения Вавринки на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Серб Новак Джокович в первом круге «Ролан Гаррос» победил бразильца Рожериу Дутра да Силву — 6:3, 6:4, 6:4.

Австриец Доминик Тим нанёс поражение белорусу Илье Ивашко — 6:2, 6:4, 6:1.

Американец Сэм Куэрри уверенно обыграл своего соотечественник Фрэнсиса Тиафо — 6:1, 6:2, 7:6 (8:6).

Латвиец Эрнест Гулбис прошёл люксембуржца Жиля Мюллера — 2:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Аргентинец Диего Шварцман легко обыграл француза Кальвена Эмери — 6:1, 6:3, 6:1.

Швейцарец Стэн Вавринка потерпел поражение от испанца Гильермо Гарсия-Лопеса со счётом 2:6, 6:3, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6 и, потеряв очки за прошлогодний финал, окажется за пределами топ-250.

Посмотреть видеообзоры матчей можно на "Чемпионате".

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