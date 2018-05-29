Кузнецова проиграла Мугурусе в первом круге Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв испанке Гарбинье Мугурусе (3) со счётом 6:7 (0:7), 2:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Светлана 5 раз подала навылет, активно выиграла 24 очка и совершила 33 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 27 виннера и 31 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Кузнецова на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг соревнований Мугуруса поспорит с представительницей Франции Фионой Ферро (WC).

3-й день «Ролан Гаррос». Шарапова уступает в 3-м сете голландке Хогенкамп. LIVE Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.