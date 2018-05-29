Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.

3-й день «Ролан Гаррос». Кузнецова сражается с Мугурусой и дождём. LIVE

«Ролан Гаррос». Женская сетка

«Ролан Гаррос». Мужская сетка

15:15. В трёх сетах выиграл Кевин Андерсон у итальянца Лоренци — 6:1, 6:2, 6:4. Сможет он ещё разок прогуляться теперь с друзьями по Парижу.

15:10. Американка Беттани Маттек-Сэндс выиграла стартовый матч на турнире у Йоханны Ларссон — 6:4, 6:3. Дальше ей играть с Андреа Петкович.

15:07. К сожалению, проигрывает уже с брейком во втором сете Светлана Кузнецова — 6:7, 1:3. Продолжаем следить за матчем в нашей текстовой трансляции.

15:00. Всё ближе начало стартового матча двукратной чемпионки "Ролан Гаррос" Марии Шараповой на нынешнем турнире. Давно она уже в столице Франции. Успела она найти время прогуляться по Парижу.

Шарапова – в Париже, Джокович – с тортом, а Бушар – под холодным душем Пока Бушар приходит в себя после холодного душа, Курникова танцует с дочкой, Джокович хвалится именинным тортом, Шарапова бродит по Парижу.

14:58. Первый матч в мужском разряде сегодня завершился. Увы, россиянин Евгений Донской всего 4 гейма смог взять у немца Штруффа и покинул одиночный турнир.

14:48. Первый матч в одиночном разряде сегодня завершился. Немка Карина Виттёфт сенсационно уступила обладательнице "уайлд-кард" — француженке Ферро — 4:6, 2:6.

14:43. Канадец Денис Шаповалов выиграл и второй сет у австралийца Миллмана — 7:5, 6:4. Один сет осталось ему взять до победы, а поклонникам Шараповой подождать до начала её матча.

14:37. Взял второй сет у Дакворта хорват Марин Чилич — 6:3, 7:5. Напомним, что месяц назад у него была свадьба.

14:20. Узнаёте чемпионку Уимблдона-1994 и финалистку "Ролан Гаррос"-2000 Кончиту Мартинес? Испанка работает на нынешнем турнире комментатором.

14:15. Корты вновь открыты, объявлена 5-минутная готовность к возобновлению матчей. Ждём появления Кузнецовой и Мугурусы на корте №1. Там продолжится наша текстовая трансляция.

14:05. Мария будет играть на корте Сюзанн Ленглен, на котором она накануне так и не успела начать поединок. Сегодня там первым запуском сражается канадец Денис Шаповалов с австралийцем Миллманом. Там счёт пока 7:5, 2:3. Следовательно теннисистам после возобновления матчей придётся играть ещё как минимум полтора сета.

14:00. Сегодня у нас запланирована ещё одна текстовая трансляция матча с участием россиянки — Мария Шарапова померится силами с голландкой Хогенкамп.

13:50. Что можно делать, когда идёт дождь? Улыбаться, примерно так, как это делает Дарья Гаврилова. Проиграла она первый сет Соране Кырсте, но унывать ей не стоит.

13:40. У женщин успели начаться 5 матчей. Ещё на трёх кортах первыми запусками играются матчи в мужском парном разряде, и один из них даже успел завершиться. Клаасен/Винус прошли во второй круг. Дальше на этом корте должны будут сыграть Бегу — Шмидлова, но они уже выйдут на корт, когда там появятся все теннисисты, ожидающие окончание дождя.



Бетани Маттек-Сэндс (США, SR) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, идёт 2-й сет.

Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 1:2, идёт 2-й сет.

(Испания, 3) — Светлана Кузнецова (Россия) — 5:5, идёт 1-й сет.

Саманта Стосур (Австралия) — Янина Викмайер (Бельгия, LD) — 3:2, идёт 1-й сет. Фиона Ферро (Франция, WC) — Карина Виттёфт (Германия) — 6:4, 3:2, идёт 2-й сет.Бетани Маттек-Сэндс (США, SR) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:4, идёт 2-й сет.Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Сорана Кырстя (Румыния) — 4:6, 1:2, идёт 2-й сет. Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) —— 5:5, идёт 1-й сет.Саманта Стосур (Австралия) — Янина Викмайер (Бельгия, LD) — 3:2, идёт 1-й сет.

13:35. Пока информация, что матчи возобновятся не ранее 14:00 по московскому времени (13:00 местного).

13:30. Ни один матч сегодня пока не завершился. Пока идёт дождь, посмотрим, при каком счёте прерваны сейчас матчи. У мужчин:

Хуберт Хуркач (Польша, Q) — Теннис Сандгрен (США) — 6:2, 6:2, идёт 3-й сет.

Аляж Бедене (Словения) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 4:6, 1:2, идёт 2-й сет.

Денис Шаповалов (Канада, 24) — Джон Миллман (Австралия) — 7:5, 2:3, идёт 2-й сет.

Марин Чилич (Хорватия, 3) — Джеймс Дакворт (Австралия, SR) — 6:3, 5:4, идёт 2-й сет.

Евгений Донской (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 1:6, 3:6, идёт 3-й сет.

Паоло Лоренци (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 6) — 1:6, 2:6, 2:0, идёт 3-й сет.

Райан Харрисон (США) — Максимильян Мартерер (Германия) — 1:6, 3:6, идёт 3-й сет.

13:25. Всё. Теперь уже на всех кортах прекратилась борьба. Дождь пока главный герой 3-го игрового дня на "Ролан Гаррос".

13:20. Хорват Марин Чилич выиграл первый сет у австралийца Дакворта и лишь в концовке второй партии сделал брейк — 6:3, 5:4, после чего этих теннисистов тоже отправили в раздевалки. Корт Филипа Шатрье тоже закрывают от дождя.

13:17. Закрывается и корт №12, где Евгений Донской проиграл уже два сета Штруффу — 1:6, 3:6. Может быть пауза в игре поможет россиянину настроиться на более удачное продолжение борьбы после дождя.

13:12. Продолжал моросить дождь. В итоге в самой концовке Светлана отыграла второй раз брейк и при счёте 5:5 судья объявил паузу в игре. Ушли теннисистки с корта, который накрыли брезентом.

13:00. Представитель ЮАР Кевин Андресон пока громит итальянца Паоло Лоренци — 6:1, 4:1. К сожалению, уже такой же счёт и у Штруффа с Донским.

12:35. За 22 минуты россиянин Евгенией Донской проиграл первый сет немцу Штруффу — 1:6.

12:30. Моросит противный дождь в Париже сейчас. Но все корты пока играют, не останавливаются матчи.

12:20. Повела в первом сете уже Мугуруса — 2:0. С таким же счётом, но проигрывает немка Карина Виттёфт. Играет она с француженкой Ферро.

12:15. За матчем Кузнецовой и Мугурусы прямо сейчас следите в нашей текстовой трансляции.

12:10. На первом корте сразу же первым запуском пройдёт интересная битва двух бывших чемпионок "Ролан Гаррос" — Гарбинье Мугурусы (2016) и Светланы Кузнецовой (2009). Испанка сейчас помимо борьбы за титул сражается также за звание первой ракетки мира, которое ей может достаться по итогам нынешнего турнира при удачном выступлении и удачных раскладах конкуренток.

12:05. Ознакомьтесь пока с расписанием дня.

Шарапова борется с соперницей и непогодой. Матчи 3-го дня «Ролан Гаррос» 10-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль, россияне Шарапова, Кузнецова, Павлюченкова, Донской и Вихлянцева закроют первый круг.

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует третий игровой день второго турнира «Большого шлема». Свои первые матчи проведут Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Серена Уильямс, Анастасия Павлюченкова, Светлана Кузнецова, Наталья Вихлянцева, Евгений Донской, Гарбинье Мугуруса, Марин Чилич и другие. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени. На нашем сайте состоятся две текстовые трансляции.