Квитова победила Арруабаррену на «Ролан Гаррос», выиграв первый сет 6:0

Чешская теннисистка Петра Квитова (8) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Испании Лару Арруабаррену со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Уроженка Биловца 1 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 24 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 6 виннеров и 13 неточностей.



За выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции Квитова поспорит с победительницей поединка Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония, 25).

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».