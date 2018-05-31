31 мая в Париже пройдёт матч второго круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Мария Шарапова (28) и представительница Хорватии Донна Векич. Начало поединка запланировано на 13:30 по московскому времени. Ранее соперницы не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Векич на «Ролан Гаррос».
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит с одной из представительниц Чехии — либо с Люси Шафаржовой, либо с Каролиной Плишковой (6).
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