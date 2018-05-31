Бывшая первая ракетка мира, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Игр в Барселоне-1992 Борис Беккер развёлся со второй женой. Теннисист расписался с супругой, голландской моделью Лили, девять лет назад. Пара за эти годы завела ребёнка, у них родился сын, которого назвали Амадеус.

«Длившиеся 13 лет отношения складывались непросто. Супруги решили развестись, что было лучшим решением в интересах их сына», — цитирует немецкого адвоката Кристиан-Оливера Мозера Tennis World USA.

Первой женой Беккера была Барбара Фельтус Пабст. У них двое детей. Пабст и Беккер развелись в 2001 году после восьми лет супружеской жизни. Также Беккер является отцом девочки Анны. Её от бывшего теннисиста родила Ангела Ермакова.