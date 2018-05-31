Шарапова с пятого матчбола победила Векич и сыграет с Кар. Плишковой в Париже

Россиянка Мария Шарапова (28) одержала победу над хорваткой Донной Векич со счётом 7:5, 6:4 и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос». В обеих партиях Векич удалось отыграть подачу соперницы на сет, а в 10-м гейме второй партии Шарапова реализовала матчбол только с пятой попытки.



Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Шарапова выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Векич 3 подачи навылет, 8 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.



Следующей соперницей Марии станет чешка Каролина Плишкова (6), полуфиналистка прошлогоднего розыгрыша турнира.

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