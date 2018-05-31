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«Ролан Гаррос»-2018. Онлайн трансляция 31 мая

Анастасия Павлюченкова
Илья Рывлин
Фото: Elyxandro Cegarra/NurPhoto via Getty Images
5-й день «Ролан Гаррос». Павлюченкова играет со Стосур. LIVE
Онлайн-трансляция второго дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Азаренко, Касаткина, Шарапова, Надаль, Хачанов, Квитова и другие.
Теннис / Ролан Гаррос 2018

«Ролан Гаррос». Женская сетка
«Ролан Гаррос». Мужская сетка

12:10. Напомним, что Анастасия Павлюченкова перед самым "Ролан Гаррос" выиграла титул в Страсбурге, так что её победная серия с учётом первого круга турнира уже достигла 6 матчей.

12:05. Погода сегодня пока отличная. У нас сразу же начинается текстовая трансляция матча Павлюченкова — Стосур.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Саманта
Стосур
Анастасия
Павлюченкова

12:00. Приветствуем всех поклонников тенниса! Приглашаем вас следить за «Ролан Гаррос»-2018 в нашей онлайн-трансляции. В Париже стартует пятый игровой день второго турнира «Большого шлема». Свои матчи проведут Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Рафаэль Надаль, Симона Халеп, Серена Уильямс, Каролина Плишкова и другие. Игровой день начнётся в 12:00 по московскому времени.

На нашем сайте состоятся следующие текстовые трансляции:

Ролан Гаррос (ж) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 13:30 МСК
Мария
Шарапова
Донна
Векич
Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 13:00 МСК
Доминик
Тим
Стефанос
Циципас
6:2 2:6 6:4
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