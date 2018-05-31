Шарапова: буду готова к матчу против Плишковой

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала собственную победу в рамках второго раунда «Ролан Гаррос». В двух партиях ею была повержена хорватка Донна Векич – 7:5, 6:4. Соперницей Марии по третьему раунду соревнований станет чешка Каролина Плишкова (6).



«Достаточно тяжёлый получился матч, много нервов. Качели «вверх-вниз» – никакого баланса. Мы впервые встречались между собой, и я не ожидала, как Донна будет играть. В результате она агрессивно подавала, хорошо действовала в атаке. Последний гейм получился затяжным и особенно нервным. Не очень хорошо работали укороченные, хотя на глине они очень важны.



Чувствую себя более уверенно. Впереди тяжёлая игра с Плишковой. Она отлично играет в этом сезоне – выиграла турнир на грунте и отлично выступила в Риме и в Мадриде, но я должна быть готова и буду готова», – заявила Шарапова в интервью телеканалу Eurosport.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».