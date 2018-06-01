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Возняцки вернётся в сборную Дании

Возняцки вернётся в сборную Дании
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Отец и тренер Каролин Возняцки Пётр анонсировал возвращение второй ракетки мира в сборную Дании для участия в Кубке Федерации.

"Она будет готова к играм начиная с 2019-го. Эти выступления никак не связаны с возможным выступлением Каро на Олимпиаде в Токио – она просто любит свою страну.

Дания пробилась в Первую группу Кубка Федерации, что является отличным поводом для её возвращения в команду", – цитирует Пётра Возняцки World Tennis USA.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Возняцки, имеющая польское происхождение, стала знаменосцем сборной Дании.

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