Свитолина забыла подать заявку на турнир в Бирмингеме

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) прокомментировала поражение от румынки Михаэлы Бузэрнеску со счётом 3:6, 5:7 в третьем круге «Ролан Гаррос» и рассказала о своих планах на будущее.



«Почему игра не пошла? Сейчас трудно ответить. Я еще не общалась со своей командой, чтобы посмотреть, что пошло не так. Я бы хотела сыграть лучше, хотела бы двигаться лучше и лучший выбор ударов делать. К сожалению, сегодня это было трудно и я не смогла побороть эти тяжелые моменты. Это то, над чем мне нужно работать, вынести позитивные вещи из сегодняшнего дня и двигаться дальше. Михаэла играла в отличный теннис, она была лучше и поэтому получила победу сегодня.



Дальше в моих планах взять паузу и восстановиться физически. Конечно, после Большого Шлема, я бы хотела получить свободное время и также восстановить моральные силы. А потом буду тренироваться на траве. Надеюсь, смогу получить «wild card» в Бирмингеме, потому что я забыла записаться в заявку. Поэтому, надеюсь, смогу выступить там, а потом уже еду на Уимблдон», — приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Турнир WTA в Бирмингеме пройдет с 16 по 24 июня.