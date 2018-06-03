Надаль: победы на «Шлеме» заслуживал не только Гаске, но сейчас это очень тяжело

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, уверенно победивший француза Ришара Гаске в третьем круге «Ролан Гаррос», ответил на вопрос о том, добился ли Гаске в своей карьере меньшего, чем мог.



«В детстве Ришар был великолепным игроком. На протяжении своей карьеры он прогрессировал, и у него были шансы победить на турнире «Большого шлема», особенно, если не ошибаюсь, на Уимблдоне.



Но с моей стороны было бы неправильно ответить «да» на этот вопрос, хотя Ришар — мой друг, и я очень хорошо к нему отношусь. В туре много очень талантливых теннисистов и, пожалуй, некоторые из них играли более ровно и дольше держались около вершины, чем Ришар. Будет нечестно сказать, что Томаш Бердых или Давид Феррер не заслуживали победы на «Шлеме». Я могу назвать ещё много теннисистов. Главное в том, что в последние 10 — 12 лет выигрывать «Шлемы» очень тяжело. Почти все «мэйджоры» на протяжении этого времени делили между собой три — четыре теннисиста, так что остальным было совсем нелегко. Многие заслуживали хотя бы одной победы на «Шлеме», но не добились её», — приводит слова Надаля Tennis World USA.