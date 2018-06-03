Бесплатный вебинар о детском теннисе с Екатериной Бычковой

Считаные минуты остались до начала вебинара по детскому теннису от известной российской спортсменки, победительницы 15 турниров ITF Екатерины Бычковой.

Подключайтесь и вы точно узнаете, зачем отдавать ребёнка в секцию, как правильно выбрать тренера и сделать ставку на большой спорт. Помимо этого вы сможете задать все интересующие вас вопросы в режиме онлайн.

Начало в 18:00 на официальном канале «Чемпионата» в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9e27Lqi53FYyqWts3wizzg

Также в ходе вебинара Екатерина подведёт итоги розыгрыша и выберет ребёнка, с которым проведёт индивидуальный мастер-класс.