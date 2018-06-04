Шварцман включил Федерера, Надаля и Джоковича в свою футбольную сборную

Аргентинец Диего Шварцман, одержавший волевую победу над южноафриканцем Кевином Андерсоном и пробившийся в четвертьфинал «Ролан Гаррос», составил свою футбольную сборную из теннисистов. Имена её участников приводит официальный сайт ATP.



В нападение Шварцман определил своего соотечественника Хуана-Мартина дель Потро и австрийца Доминика Тима. Атакующую тройку полузащитников составили серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. Себя Шварцман поставил на место опорного полузащитника. В защиту Диего определил боснийца Дамира Джумхура, серба Душана Лайовича, испанца Фернандо Вердаско и своего соотечественника Орасио Себальоса. На ворота Шварцман определил ещё одного аргентинца — Леонардо Майера.