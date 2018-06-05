Сьюмик: в матче Шарапова — Мугуруса многое будет зависеть от погоды

Сэм Сьюмик, тренер действующей чемпионки «Ролан Гаррос» испанки Гарбинье Мугурусы, поделился ожиданиями от встречи своей подопечной с россиянкой Марией Шараповой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции—2018.

«Я не знаю, как сложится матч, могу только сказать, что Гарбинье всегда борется до конца, она настоящий боец. Думаю, это будет очень интересный матч для любителей тенниса. На корт выйдут две большие чемпионки, каждая из которых хочет победить. Это будет по-настоящему увлекательно и зрелищно. В плане результата много будет зависеть от погоды», — приводит слова Сьюмика We love tennis.