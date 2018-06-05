Стивенс или Кис прервёт пребывание В. Уильямс в звании первой ракетки США

После завершения «Ролан Гаррос» первой ракеткой США станет либо Слоан Стивенс, либо Мэдисон Кис. Мэдисон для этого нужно завоевать титул, а вторым необходимым условием является поражение Стивенс в четвертьфинале от россиянки Дарьи Касаткиной.



В любом случае Винус Уильямс, потерпевшая поражение в первом круге турнира, лишится звания первой ракетки своей страны. На протяжении последних 11 лет Винус или Серена почти неизменно были первыми в США. С 29 января 2007 года Серена пробыла первой ракеткой США 519 недель, Винус — 67. Ещё шесть недель лидировала Бетани Маттек-Сэндс.

Борьба Касаткиной за 1-й большой полуфинал. Матчи 10-го дня «Ролан Гаррос» Касаткина сражается за первый полуфинал на ТБШ со Стивенс. Тим спорит со Зверевым, Джокович – с Чеккинато, а Путинцева – с Кис.