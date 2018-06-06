6 июня в Париже пройдёт четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса (3) и россиянка Мария Шарапова (28). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам впереди пятикратная победительница турниров «Большого шлема» — 3-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Шарапова на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в финал «Ролан Гаррос» поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (1), либо с представительницей Германии Анжеликой Кербер (12).

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