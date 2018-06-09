Агасси: поддерживаю Федерера в решении пропустить сезон турниров на грунте

Экс первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» Андре Агасси поддержал решение швейцарца Роджера Федерера пропустить сезон турниров на грунте. Агасси не согласился с критиками, которые считают, что Федереру не стоило брать длительную паузу.

«Я не соглашусь с теми, кто говорит, что решение Федерера вредит теннису. Очень сложно выиграть столько турниров, сколько выиграл Роджер. Вы принимаете правильные решения, чтобы продолжать побеждать.

Конечно, я понимаю болельщиков, которых расстраивает такая позиция Федерера. Они хотели видеть его на турнирах на грунте. Но я бы хотел, чтобы Роджер был осторожен. В этом случае он сможет продлить свою карьеру.

Я понимаю, что вам его не хватает. Но наступит день, когда он закончит карьеру, тогда мы больше не увидим его на корте», — цитирует Агасси Marca.