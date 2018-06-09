Эррани отказалась играть полуфинал в Боле по семейным обстоятельствам

Итальянская теннисистка Сара Эррани была вынуждена покинуть хорватские соревнования категории WTA 125 по семейным обстоятельствам. Экс пятая ракетка мира без проблем вышла в полуфинал турнира, однако сыграть в нём у неё не выйдет.

Сара уже покинула Хорватию, официальной причиной отказа указаны «семейные обстоятельства». Представительница Польши Магда Линетт пройдёт в финал без борьбы.



Выход в полуфинал можно назвать единственным успешным результатом Сары за последнее время. В начале марта она победила на турнире категории WTA 125 в Индиан-Уэллсе, после чего не выигрывала более двух матчей кряду.