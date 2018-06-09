Навратилова будет работать на BBC, невзирая на прошлогодний скандал

Десятикратная победительница Уимблдона американка Мартина Навратилова продолжит работать телевизионным экспертом BBC на грядущем травяном мэйджоре.

По завершении Уимблдона-2017 разразился скандал – Навратилова обвинила телекомпанию в дискриминации. По её словам, за две недели работы она получила 15 тыс. фунтов, тогда как за услуги Джона Макинроя была уплачено более 150 тысяч. Экс первая ракетка мира заявила, что в будущем её агенты запросят большую сумму гонорара. По всей видимости, BBC пошли на уступки Мартине.



«Счастлива сообщить о том, что во время Уимблдона я вновь буду работать на BBC. Рада видеть, что телеканал серьёзно относится к вопросу о равенстве полов», – заявила Навратилова в своём "твиттере".



Уимблдон-2018 пройдёт в период со 2 по 15 июля.